In #salaprove con gli Shabby Monroe, rock e sperimentazione

Come nel Rugby esiste il terzo tempo, nelle prove musicali esiste sempre un “dopo prove”, ovvero una fase di discussione libera in cui si parla di progetti legati alla band, nuovi concerti, ma anche semplicemente di passioni e tempo libero. Davanti ad una birra, scopro che la band ha ricominciato a provare da poco, poiché tutti i componenti lavorano lontano da casa, tra chi è spesso in viaggio oltreoceano e chi in Italia ci rimane ma vivendo in un’altra regione durante la settimana. Le prove e i concerti diventano così non solo parte di un percorso artistico, ma anche un modo per staccare dai ritmi della quotidianità. Anche le sonorità particolari della band rientrano in questo tipo di logica, con contaminazioni e strutture sperimentali (con addirittura tracce prive di ritornello) dettate dalla voglia di giocare con la musica più che dal mero desiderio di diversificarsi rispetto al mercato. Marco ci saluta, deve andare a prepararsi perché, in serata, lo aspetta un’altra band per un concerto. Anche per gli altri è giunto il momento di andare. Per alcuni la strada è lunga e il traffico del sabato non è mai da sottovalutare. Mi lasciano però con una piccola anticipazione. Oltre al sopracitato «Mantis» ci sono già altri due singoli in lavorazione, segno che la band è pronta a tornare sul palco nonostante le avversità dovute al pendolarismo. L’unico modo per sapere cosa bolle in pentola per gli «Shabby Monroe» è quindi quello di continuare a seguirli sui loro canali social.