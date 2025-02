Si può andare oltre la violenza e il patriarcato: arrendersi al corpo, diventare se stessi

Per fare un esempio. Quanto può essere “strano”, se non impossibile per un maschio piangere? Quanto può essere difficile per un padre e un figlio abbracciarsi? Credo che queste cose stiano, fortunatamente, cambiando con le nuove generazioni, ma sicuramente chi occupa posizioni di potere oggi, anagraficamente, appartiene a una generazione ancora molto influenzata e immersa in questi stereotipi. Talmente immersa da non rendersene conto, come pesci che si chiedono «Cos’è l’acqua?».