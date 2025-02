Playlist orobica: tra nuove uscite e concerti bergamaschi

Cambiamo genere con gli Arpioni, collettivo che ha segnato la storia dello Ska made in Bergamo sin dagli esordi nel 1990. Difficile spiegare in poche righe la storia di questa band ma, in breve, basti sapere che ad oggi sono nove i lavori all’attivo tra album e demo e che siamo nell’era post «Rido e piango che non si sa mai», Lp del 2023 in cui gli Arpioni reinterpretano Jannacci. Per ingannare l’attesa dei fan, desiderosi di mettere le mani su «Buona Mista Social Ska vol 2» attualmente in produzione, i padri della musica «in levare» orobica celebrano Johnny Cash con una rivisitazioni del brano «Ring of Fire», che si adatta estremamente bene al contesto Ska e che usa i fiati mutuati da «Music is my business» dagli Skatalites come collante tra i generi.