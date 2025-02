Perché ho scelto Simone Cristicchi come capitano al FantaSanremo

Scegliere Simone Cristicchi come capitano della mia squadra di FantaSanremo non è solo una scelta strategica, ma anche simbolica. Simone ha sempre raccontato i fragili perché è stato ed è innanzitutto un fragile. «La mia attitudine verso i fragili la avevo sin da bambino. Se non avessi trovato lo sfogo dell’arte sarei stato un uomo molto violento e chiuso in me stesso», rivela alla platea di giornalisti. Poi aggiunge anche: «Ho passato due anni della mia vita in camera, chiuso a disegnare – ha spiegato –. Rifiutavo qualsiasi forma di aiuto e gli unici amici erano questi personaggi colorati e divertenti che inventavo per farmi compagnia. Se non avessi trovato questa valvola sarei ancora chiuso in una stanza. La mia cura sono state la musica e l’arte, che hanno curato questa mia ferita profonda».