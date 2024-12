Con «Musica Cathedralis» la bellezza della musica sacra splende in città

L’appuntamento quaresimale di sabato 15 marzo sarà invece dedicato al mistero della Croce. Protagonista sarà l’organista e compositore bergamasco Damiano Rota, il quale proporrà in prima esecuzione assoluta la sua «Via Crucis» per organo, alle cui pagine si alterneranno meditazioni appositamente redatte per l’occasione. Il 26 aprile ci sarà un nuovo appuntamento organistico dedicato a due figure importanti della storia della musica occidentale: «Il concerto di aprile avrà come titolo “B&B: omaggio a Bach e Bartok” con Luigi Panzeri e Marco Cortinovis agli organi della Cattedrale. Questo concerto, realizzato in collaborazione con l’Accademia musicale S. Cecilia, permetterà di confrontare Bach e Bartok, dando la possibilità di ascoltare su un terreno sonoro comune le potenzialità di due stili così lontani ma in realtà molto vicini», afferma Sessantini. La rassegna di «Musica Cathedralis» si concluderà il 17 maggio con un appuntamento dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina, celebre maestro della polifonia sacra, nel cinquecentenario della sua nascita: si esibirà l’Ingegneri Consort di Cremona diretto da Fulvio Rampi.