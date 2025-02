Marina Abramović, ancora un fine settimana con «Seven Deaths», l’opera dedicata a Maria Callas

L’opera cinematografica «Seven Deaths» è composta da 7cortometraggi, di 7 minuti l’uno, per una durata complessiva di circa un’ora. Abramović l’ha voluta dedicare a Maria Callas, di cui diventa una sorta di alter ego: un amore che ha avuto origine nell’adolescenza dell’artista serba, che ricorda di aver sentito per la prima volta la voce della Divina nella cucina della nonna a Belgrado e di essersi commossa per la sua potenza emotiva.