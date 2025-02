coseserie: 5 serie tv (+ bonus) da vedere in questo periodo

Sono qui per farvi una confessione, miei cari lettori. Visto il clamore che ha ottenuto nei giorni successivi alla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, volevo dedicare un intero articolo a quella che ha tutti gli ingredienti per essere una serie evento, ma che a me personalmente non convince. Diretta da Joe Wright, interpretata magistralmente - dice la critica - da Luca Marinelli che di Benito Mussolini assume l’accento, l’aspetto, il fisico, il portamento.