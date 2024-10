coseserie: Dagli dèi con passioni mortali ai drammi della vita moderna, 5 serie tv da non perdere

Uno degli aspetti più affascinanti di «A body that works» è la profondità psicologica con cui i personaggi vengono trattati, non sono mai monodimensionali: si evolvono, cambiano, mostrano contraddizioni e fragilità.

La maternità surrogata diventa, così, il contesto in cui si esplorano temi ben più ampi: il senso di inadeguatezza, la paura di non essere all’altezza delle aspettative, il desiderio di controllo sulla propria vita e sulla vita altrui. Queste tematiche sono affrontate con una scrittura mai superficiale, che evita di ridurre i personaggi a semplici archetipi. Al contrario, ognuno di loro è complesso, con una propria storia e una propria evoluzione, e la serie invita costantemente lo spettatore a mettersi nei loro panni e a chiedersi: come avrei reagito in questa situazione?