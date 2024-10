Torna la «Campionaria», la regina di tutte le fiere

Quest’anno la fiera taglia il prestigioso traguardo delle 45 edizioni: squadra che vince non si cambia e la conferma dell’ingresso gratuito strizza l’occhio alle famiglie di più generazioni che si ritrovano in un appuntamento pop per toccare con mano e acquistare le ultime novità dei tanti settori merceologici ospitati nei padiglioni di via Lunga: edilizia e ristrutturazione, arredo, enogastronomia, abbigliamento, beauty solo per citarne alcuni). Da oltre quarant’anni, infatti, la «Fiera Campionaria» di Bergamo mette in vetrina la più ampia gamma e il meglio dei settori del commercio e dei servizi, proponendosi come l’evento multisettoriale della città targato Promoberg che può contare sul supporto di Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo (main sponsor), Gewiss (main partner), DeniCar (mobility partner) Cribis (technical partner), Trismoka (event partner) e il patrocinio della Provincia di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo.