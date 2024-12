Coseserie: «Qui non è Hollywood» il vero processo è al nostro voyeurismo

Il caso Sarah Scazzi è stato un banco di prova per l’etica del giornalismo italiano. La serie non risparmia critiche alla gestione mediatica del caso, rievocando momenti come l’annuncio della morte di Sarah, dato in diretta televisiva alla madre Concetta Serrano. Questo episodio ha segnato uno dei punti più bassi nella storia della cronaca nera in Italia, sottolineando l’assenza di rispetto per la dignità delle vittime e dei loro cari.