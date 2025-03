amisuradibici: la lotta per l’emancipazione a colpi di pedale

Oltre alla passione per la bicicletta Margherita giocava a pallacanestro e praticava atletica leggera dove ottenne risultati importanti nel salto in alto e in lungo. Laureatasi in Fisica nel 1945 con una specializzazione in astrofisica, si dedicò con successo alla ricerca, diventando una delle scienziate italiane più affermate tanto che diresse l’osservatorio astronomico di Trieste per ben ventitré anni, la prima donna in Italia a ricoprire quel ruolo. Nonostante i successi accademici non abbandonò mai il manubrio. In un’intervista rilasciata due anni prima di morire raccontava: «Mi è sempre piaciuto fare grandi girate in bicicletta. Da giovane ho fatto la Firenze-Viareggio e ritorno, poi sono stata a Udine e Gorizia. Una bella gita è stata da Trieste a Graz e ritorno. È bello andare in bicicletta, si vedono tante cose. Si possono fare dei percorsi molto più lunghi che a piedi e osservare il paesaggio, sentire l’odore della terra e delle piante, cose che in auto non si possono certo apprezzare. La bicicletta è forse il mezzo più ecologico e più divertente». La bicicletta, per Margherita Hack, non è stata solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento di emancipazione. Con la stessa curiosità, passione e tenacia con cui si lanciava tra i vigneti della terra natia, Margherita ha pedalato tra le stelle svelando i misteri dell’universo e dimostrando che le sfide, siano esse scientifiche o sportive, non hanno sesso. Due libri che raccontano la sua passione per la scienza e le due ruote sono il romanzo autobiografico «La mia vita in bicicletta» e il fumetto «Margherita Hack in bicicletta tra le stelle» di Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua.