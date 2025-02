10 cose romantiche da fare a Bergamo (e non per forza a San Valentino)

Passeggiare sulle Mura è un classico e il panorama da San Vigilio è eccezionale, d’accordo. Ma le scalette sui colli di Bergamo (ce ne sono tante: Scorlazzone, Scorlazzino, delle More, del Paradiso…) hanno diversi plus. Il piacere di vedere la città da un altro punto di vista e di imbattersi in panorami inaspettati, ad esempio. Ma anche la privacy : le scalette sono senz’altro meno frequentate delle Mura e hanno angoli perfetti per scambiarsi un bacio.