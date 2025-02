Piazza Brembana, arriva «La via dell’Amore» per San Valentino

Il Comune ha infatti ideato «La via dell’Amore», un percorso romantico che trasforma il cuore del paese in un piccolo angolo di sogno, tra luci soffuse e installazioni a tema. In questi giorni, fervono i preparativi: lungo via Fratelli Calvi e via San Bernardo stanno prendendo forma scenografie suggestive, con grandi cuori luminosi e angoli perfetti per immortalare un momento speciale con la propria dolce metà.