«Bergamo Film Meeting», come l’animazione ci racconta la realtà

E ancora, in programma c’è «Tio Tomás, a contabilidade dos dias», cortometraggio animato di Regina Pessoa, protagonista di una personale al «Bergamo Film Meeting» del 2001. Il film è un omaggio della regista all’amatissimo zio Tomás, un uomo umile ed eccentrico da cui trascorreva molto tempo da bambina, con cui cominciò a disegnare, e a cui si rivolgeva sempre quando aveva bisogno d’aiuto. La storia è presentata sotto forma di una lettera scritta da Pessoa stessa: «Caro zio, non hai moglie, non hai figli, non hai un lavoro regolare». I ricordi della regista sono intervallati dalla voce fuori campo dello zio, che descrive la sua routine e riempie di cifre le agendine. La sua ossessione per i calcoli, in particolare, ricorre nelle animazioni: vediamo i numeri cadere dai suoi vestiti, riempire i pavimenti.