Ecco cinque fenomeni chimici sorprendenti nascosti nella vita di tutti i giorni

È inevitabile, prima o poi qualcuno degli scintillanti oggetti in metallo che abbiamo in casa perderanno lucentezza, cambieranno colore o arriveranno ad essere destinati al riciclo. Questo fenomeno si chiama ossidazione, ovvero una reazione chimica tra il metallo e una sostanza ossidante, come l’ossigeno e l’acqua. Il ferro, ad esempio, forma ruggine a contatto con l’umidità, mentre l’argento si annerisce per effetto del solfuro d’idrogeno. Seppur si tratti di un fenomeno dannoso per alcuni metalli, sarete sorpresi di sapere che altri ne giovano: alluminio e zinco si ossidano naturalmente formando una patina di ossidi molto resistente che li protegge da ulteriori danni, un fenomeno detto passivazione. Ora che sappiamo come si ossidano i metalli, c’è un modo per rimuovere la ruggine e far brillare l’argento? In entrambi i casi si può ricorrere a prodotti professionali studiati specificatamente per la rimozione delle ossidazioni, ma se vi sentite in vena di applicare un po’ di chimica fai da te ecco cosa potete provare. Per quanto riguarda la ruggine potete provare una soluzione composta da 1 litro di acqua distillata, 100 grammi di acido citrico e 40 grammi di bicarbonato di sodio. Questo processo genera citrati di sodio, in grado di sciogliere la ruggine limitando i danni al metallo sottostante. Completate aggiungendo 20 grammi di detersivo per piatti a fine reazione. Immergete il pezzo arrugginito per 30/60 minuti e risciacquate. Per far risplendere l’argento prendete un contenitore in ceramica o vetro, foderatelo con un foglio di alluminio, disponete uno strato di bicarbonato di sodio e posizionate all’interno l’argento da pulire. A questo punto versate dell’acqua bollente nel contenitore, aspettate qualche minuto, mescolando la soluzione e infine risciacquate. L’alluminio catturerà lo zolfo responsabile dell’annerimento, restituendo all’argento la sua brillantezza. Attenzione, poiché questo metodo può rovinare i pezzi d’argento più delicati, io vi ho avvisato!