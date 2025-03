Guida agli eventi per la Giornata internazionale della donna

Per la giornata di oggi vi proponiamo due eventi da mettere in agenda. Il primo si terrà a al Centro Polifunzionale di via Legionari di Polonia di Ponte San Pietro, dove andrà in scena «Rosa Sciocching - Nessuna è più femmina di me», uno spettacolo che si distingue per l’ironia affilata e la sfrontatezza con cui esplora il concetto di femminilità. Creato e interpretato da Mariangela Martino, questa performance è una confessione personale, una riflessione pungente su come le donne siano spesso viste e rappresentate dalla società, rovesciando stereotipi e aspettative. Il Comune di Scanzorosciate, in collaborazione con la compagnia teatrale Luna e Gnac Teatro e la Biblioteca comunale «Elsa Morante», proporrà oggi al Cineteatro di Rosciate «Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione» , un monologo teatrale con musica che mette al centro la forza di una ragazza che ha sfidato la fatica e gli stereotipi di genere.