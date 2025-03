La ballerina che si ribellò alle regole: da Marie Sallé alla danza a Bergamo

On Stage, fondata nel 2004 da Francesca Sperani, diplomata al corso di perfezionamento con Margarita Smirnova e ballerina nella compagnia toscana «L’English National», ed Ermanno Rossi, ballerino finalista della 1’ edizione di «Amici di Maria De Filippi Saranno Famosi». La scuola nasce dal desiderio di condividere la passione per la danza e guidare ogni allievo nel raggiungimento dei propri obiettivi, sia a livello amatoriale che professionale. La scuola offre un percorso formativo completo, dal corso di Baby Dance fino ai corsi professionali di danza classica, moderna e hip hop, avvalendosi di insegnanti qualificati e collaborazioni, come quella con la Maestra Margarita Smirnova, étoile del Teatro Bolshoi. Dal 9 marzo, per il secondo anno consecutivo, ON STAGE si trova a Parigi per partecipare al programma Disney Performing Arts On Stage all’interno di Disneyland Paris, un’importante esperienza formativa e artistica per i suoi ballerini.