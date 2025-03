Bicicletta: la tua svolta per lo shopping a Bergamo

Attrezzata la bici per ogni evenienza siamo pronti per partire. Raggiungere Bergamo Centro tramite la ciclabile che costeggia il Tram delle Valli e parcheggiare a due passi dai negozi non ha prezzo! In via XX Settembre e nelle principali vie di Bergamo le rastrelliere sono diffuse; Orio Center ne è ancora sprovvisto (nonostante sia raggiungibile sia dalla ciclabile che costeggia l’aeroporto di Orio al Serio, sia da quella che arriva dal centro o da Zanica), mentre il nuovo Chorus Life ne ha in abbondanza!