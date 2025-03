Corsi per prendersi cura di orto e giardino (ma anche di se stessi)

2.Fare l’orto in città a Bergamo – 22 marzo

Un incontro imperdibile per chi desidera avvicinarsi all’orticoltura urbana e scoprire come creare un orto bioattivo, replicando i cicli naturali dei boschi. Il seminario, rivolto a tutti i cittadini appassionati di natura, non solo offre una lezione pratica su come coltivare ortaggi in città, ma propone anche un metodo innovativo per migliorare la resa e il benessere delle piante. Non più solo vangare e zappare, ma imparare a costruire un orto che si nutre della stessa intelligenza che la natura impiega nei boschi. Un’opportunità per mettersi in gioco, imparare a seminare e raccogliere, creando un ambiente più sano e produttivo. L’incontro verrà proposto anche il 4 aprile, con focus sull’orto estivo.