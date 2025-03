Cinque idee a costo zero per festeggiare i papà

Questo è un esempio un po’ ambizioso (non in termini economici, però) di qualcosa che trovo manchi molto oggi: la possibilità per i padri di spendere tempo esclusivo con i propri figli. Noi madri – anche quelle non single - questo tempo ce lo prendiamo, un po’ per abitudine un po’ per necessità. Capita di andare in vacanza da sole con i bambini (anche se di solito in posti molto più noiosi della vecchia stalla). Ai padri capita meno, e questo è un grande peccato. Un weekend in tenda, una gita in camper, una notte in un rifugio possono essere davvero avventurosi per un bambino o un ragazzo, oltre che una sfida organizzativa notevole per un padre che deve gestire tutto da solo. Per tutti diventano bellissimi ricordi.