Lezioni di cucina a Bergamo?

Per chi, come me, ha una passione per la gastronomia – o magari ci lavora – questi show non sono solo intrattenimento, ma un modo per scoprire nuove culture, affinare tecniche e rubare qualche trucco dai grandi chef. Certo, poi c’è anche chi pensa che guardare ore di competizioni culinarie lo trasformi automaticamente in un critico gastronomico di livello, ma sappiamo bene che non funziona così.