«Illusion», l’incantesimo perfetto tra magia e solidarietà

L’ultima edizione di «Iron Mind» si è tenuta proprio a Bergamo, nel mese di ottobre. «È stata una giornata fantastica», ricorda il prestigiatore. «All’inizio, i giovani hanno uno sguardo titubante, diffidente: non sanno cosa stanno per fare, perché magari non hanno mai fatto sport in vita loro, a causa della disabilità. Gli diciamo: “oggi proverai sei sporti differenti”. E vediamo che si domandano se ce la faranno o meno. A fine manifestazione ci rivelano che si sono divertiti come matti: la loro voglia di mettersi in gioco dimostra che non ci sono limiti a ciò che possiamo fare, nemmeno quando siamo “sfortunati”. Vedere i loro sorrisi a 32 denti e gli occhi lucidi dei genitori è una soddisfazione straordinaria».