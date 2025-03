L’arte di intrecciare fili che rilassa, fa bene al corpo e alla mente

È in partenza giovedì 13 marzo, in collaborazione con l’Università di Bergamo, un ciclo di incontri dedicato alle arti e ai mestieri che si inserisce all’interno del progetto «Reint2565» curato dal Centre for Healthy Longevity. Oltre a riscoprire un’arte, quella dell’uncinetto, l’obiettivo è far incontrare due generazioni, quella degli under 25 e degli over 65. Al «circolo dell’Uncinetto» ci saranno infatti in cattedra insegnanti senior per condividere con studentesse e studenti trucchi e segreti dell’uncinetto.