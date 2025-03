Abbiamo capito davvero che cos’è il digitale?

Sono passati più di quattro anni da quando ho iniziato a occuparmi di tecnologia, un periodo nel quale studiando una realtà per me affascinantissima, almeno nelle premesse, ho messo in discussione tutte le mie certezze. Ho capito che internet non è solo un mezzo di espressione, non lo è mai stato. È sempre stato molto più di questo. Mi ci è voluta un’intervista a Mario Verdicchio, mio professore di Informatica per la comunicazione ai tempi della laurea magistrale per mettere a fuoco bene una traiettoria che non può che partire dall’origine, dall’inizio, dall’etimologia.