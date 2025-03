Guida agli eventi del weekend (7 – 9 marzo)

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale della donna. Eppen ha dedicato a questa ricorrenza una guida specifica con tutti gli appuntamenti in programma a Bergamo e in provincia per celebrare le donne: se ve la siete persi, potete recuperarla qui! A Bergamo prende il via oggi la 43esima edizione del «Bergamo Film Meeting» con ben 160 film in programma fino al 16 marzo. Il copione sarà quello di sempre, con le sezioni storiche e con le retrospettive protagoniste indiscusse. BFM è uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival italiani: da 43 anni migliaia di appassionati di cinema d’autore si ritrovano per condividere un grande evento cinematografico. Da non perdere assolutamente!