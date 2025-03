Cinque novità dal «Mobile World Congress». Come sarà la tecnologia del futuro?

Un paio di giorni prima della kermesse, Xiaomi ha presentato il suo Xiaomi 15 Ultra, smartphone top di gamma che arriverà in Cina e in Europa nelle prossime settimane. La particolarità di Xiaomi 15 Ultra (condivisa per la verità con il suo predecessore, il 14 Ultra) è quella di avere delle fotocamere co-ingegnerizzate con Leica, uno dei mostri sacri del mercato delle reflex. L’azienda cinese ha addirittura dato al suo ultimo device un “look” da macchina fotografia retrò, come potete vedere nelle immagini a corredo di questo articolo. Ma Xiaomi ha fatto anche un altro passo avanti, mettendo in bella mostra un telefono concettuale al quale possono essere attaccate (tramite un sistema magnetico) delle ottiche simili a quelle di una fotocamera vera e propria. La compagnia chiama la tecnologia con il nome di Modular Optical System, e non è proprio un’idea del tutto nuova: anche Sony aveva tentato questa strada dieci anni fa, ma i tempi non erano maturi. Oggi Xiaomi ci riprova in pompa magna, con una serie di obiettivi da incastrare sul retro di uno smartphone qualunque - un po’ come gli accessori MagSafe di Apple, per esempio. Arriverà in commercio? Probabilmente no. Ci piacerebbe provarlo? Assolutamente sì.