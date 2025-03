Un bergamasco al Kumbh Mela, il più grande pellegrinaggio di sempre

MP: Regole vere e proprie non ci sono, almeno non in aggiunta rispetto a quelle del buon senso e alla legge. Però ci sono tantissimi poliziotti, non armati, che hanno una funzione di supporto logistico e che vengono posizionati nei luoghi più cruciali, agli incroci, in prossimità dei ponti: il loro compito è quello di gestire il traffico. Mi ha colpito l’enorme serenità delle persone che si avvicinano al fiume per il bagno rituale: nonostante la calca sono tutti molto allegri e disciplinati, si mettono in coda e si muovono senza mai cambiare passo. L’unica regola è quella di seguire le disposizioni della polizia e le indicazioni sui luoghi da raggiungere. La zona del fiume è stata suddivisa in settore (quindici, se non sbaglio), ciascuno dedicato a una comunità diversa di fedeli. Ogni gruppo ha il suo distretto e i fedeli che ne fanno parte si danno appuntamento lì, dove sanno che troveranno persone della loro stessa origine o della loro stessa casta.