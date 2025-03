Esoscheletri, IA e nuovi materiali: il futuro dell’edilizia passa da «Edil»

Nell’«Industria 5.0», però, l’innovazione va a braccetto con la sostenibilità. Proprio per questo, i nuovi materiali sostenibili, le tecnologie anti-emissioni e gli strumenti di gestione “verde” dei cantieri saranno al centro della «Galleria dell’Innovazione» di «Fiera Edil». «In questo campo, l’Europa ci indica una direzione ben precisa, che è quella di abbattere l’inquinamento e di aumentare la competitività. Nel mondo dell’edilizia, queste linee guida aprono enormi opportunità di investimento e di lavoro per le aziende, soprattutto per le nuove costruzioni e per i processi di riqualificazione», racconta Marchetti, che conclude: «Quello delle costruzioni è un settore ampio: chi si sta muovendo in anticipo riesce a intercettare meglio la clientela privata, che è sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. Ciò significa non solo utilizzare nuovi materiali, ma anche gestire in maniera responsabile i cantieri e le costruzioni in ogni loro parte», conclude Marchetti.