Maria Chiara Argirò e La Via del Ferro aprono a nuove rotte jazz

MCA: Ci sono tante cose che stanno accadendo e se ne sta parlando sempre di più. È interessante perché ci sono molti giovanissimi di grande talento. Non parlo solo di virtuosismo, ma proprio di un interesse verso nuove sonorità. Sento influenze esterne e questo mi sembra un segnale positivo, non si tratta di un “rifarsi” ad altri stili, quanto piuttosto di un’apertura. Mi sembra che il jazz italiano stia assorbendo nuovi stimoli e ampliando i propri orizzonti, quello che spero è che questa evoluzione possa riflettersi anche nel pubblico. In alcuni Paesi il pubblico del jazz è molto giovane, mentre in Italia si ha ancora l’idea che sia un genere riservato a una nicchia più ristretta. Tuttavia, noto che qualcosa sta cambiando, non so se sia diventato cool come a Londra perché in Italia il cambiamento è lento, ma nei festival a cui ho partecipato ho notato un’evoluzione. C’è una rottura, seppur graduale, con alcuni schemi del passato.