«Spaca zo töt» e il «Walls of death soundclash», le due anime di Ink Club

Dopo ogni round verrà votato dal pubblico per alzata di mano il sound migliore, il quale si aggiudicherà di volta in volta 1 punto. Si procederà poi in base al punteggio realizzato nei primi 4 round: se il parziale sarà di 2-2, verrà azzerato il punteggio per entrambi i contendenti (0-0) e si procederà con il round finale. Se il parziale sarà 3-1, si procederà al round finale partendo da un punteggio iniziale di 2-0, se invece il punteggio sarà sul 4-0 non si procede con alcun round finale, ma verrà dichiarato vincitore per «lock off» il sound che ha vinto tutti i 4 round. In caso di round finale si voterà dopo ogni giro di dubplate, assegnando di volta in volta 1 punto. Giudici della serata saranno Baje e Skero di I-Trees e Jacco di Titan Boa. A loro starà gestire le votazioni e contare le mani alzate per assegnare i punti.