Dal genere al... genere: quattro film per tutti i gusti

Ed è proprio questa abilità dei Manetti di muoversi attraverso gli stereotipi e i cliché del genere senza abusarne o rimanerne vittime, a rendere «US Palmese» il film riuscito e intelligente che è. Quello che fanno i registi romani è usare il calcio come luogo comune per costruire una riflessione sul carattere culturale e sociale che veicola in un paese complesso come il nostro. Questioni come quella economica (diversi personaggi nel film notano come i soldi per Morville potrebbero essere spesi per altre cose più importanti, come ristrutturare l’ospedale) o legata allo scarso livello culturale che gravita intorno al calcio (il personaggio della poetessa interpretata da Claudia Gerini incarna questa prospettiva), vengono superate da quello che il calcio stesso è capace di rappresentare in quanto valore universale o elemento simbolico di riscatto, ambizione e realizzazione (dal basso). E in fondo proporre (e credere ancora) al pallone non solo come strumento di profitto sfrenato, ma come luogo in cui si riconosce una comunità, un collettivo, un pezzo d’Italia che resiste nonostante tutto, non è per niente un’idea banale. Nemmeno per una commedia.