Brunch a Bergamo: la guida completa

Per chi ama il brunch come momento slow del weekend, ci sono proposte più concentrate ma altrettanto gustose. A Bergamo, Edoné lo trasforma in una vera esperienza di comunità: si chiama «AbBrunchiamoci», si svolge la domenica fino alle 15 e abbina piatti dolci e salati (anche veg), attività per bambini, giochi e iniziative culturali. Il tutto in un contesto ampio, verde e rilassato, perfetto per famiglie o gruppi di amici.