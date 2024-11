La pizza come speranza per il futuro: la storia di Endrit Rustemi

Ci sono serate in cui ti siedi a tavola e ti lasci trasportare dalle emozioni, piatto dopo piatto, in un insieme di gusti, colori e consistenze che creano un delicato equilibrio. Ci sono altre serate in cui la storia di chi ha preparato quei piatti ti coinvolge ancora di più, tanto da far passare il cibo in secondo piano (che, per la cronaca, era buonissimo). L’esperienza che sto per raccontarvi è proprio uno di questi casi.