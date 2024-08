Ho chiesto a ChatGPT come condire l’insalata di riso

Una fresca insalata di riso è proprio quello che ci vuole con queste temperature. Io, ammetto, in estate la cucino spesso. Basta far bollire una bella quantità di riso, scolarlo e bagnarlo sotto acqua corrente fredda per fermare la cottura, porzionarlo in vaschette ermetiche e riporlo in frigo (per 2-3 giorni) o in freezer (fino ad un mese). Quando ho fame, o quando devo andare in ufficio o in montagna, prendo il contenitore, ci schiaffo dentro un po’ di condiriso, e via che si parte. Il condiriso è una soluzione praticamente perfetta per queste occasioni. Apri il vasetto, lo versi, mescoli e mangi. Più veloce di così si muore (non di fame, ovviamente).