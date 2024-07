È di nuovo tempo di grigliate! Le gite fuori porta per un barbecue in compagnia

Se chiedete ai milanesi qual è secondo loro la grigliata per eccellenza, vi risponderanno Cascina Martesana . Siamo in zona Navigli, nel verde del Parco della Martesana, uno spazio polifunzionale che da sempre è luogo di incontro e socializzazione, che da quest’anno si concentra in uno spazio adiacente chiamato Anfiteatro. Il servizio griglia è attivo nello spazio chiamato Il Giardino Nascosto in via Bertelli 44 ed è solamente su prenotazione e riservato ai soci tesserati a Ecologia Turismo Cultura (iscrizioni sul sito o in loco a 10 € per l’intero anno, 5 € per under 24). Per informazioni e prenotare la griglia, contattare il +39 389 5820695 su WhatsApp.