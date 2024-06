Tempo di live! Come mangiare e bere ai concerti

Considerando le ore passate all’aria aperta e lo zaino sempre in spalla, mi sento di darvi due consigli. Il vostro pasto on the go non deve essere troppo pesante, e nemmeno troppo voluminoso. La soluzione più rapida è un tramezzino, che potete farcire come preferite. Oppure una scatolina in plastica (il vetro non è ammesso) da riempire con un piatto che potete consumare freddo: un’insalata di riso ad esempio, condita e pronta da mangiare.