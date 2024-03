Tre motivi (più uno) per amare le torte salate

Vi do almeno tre buoni motivi (più uno) per amarle, ma ce ne sono tanti altri. In primo luogo, con un semplice disco di pasta sfoglia o pasta brisè, si possono creare infinite combinazioni di gusti, profumi e colori. Secondo, le torte salate si preparano in pochi passaggi e non serve una particolare abilità per farlo. E terzo (ma non ultimo) sono un’ottima soluzione svuotafrigo in qualsiasi stagione.