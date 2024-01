La cucina iraniana ha duemila anni e profuma di zafferano e rose

In un’altra padella far sciogliere il burro, aggiungere il concentrato di pomodoro e, per esaltarne il sapore, far cuocere a fuoco medio per 1 minuto, fino a che il concentrato diventa di colore rosso scuro.

Aggiungere il concentrato di pomodoro alla pentola con il pollo, e lasciare cuocere per un’altra mezz’ora (sempre con il coperchio chiuso).