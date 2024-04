La dieta del manager in viaggio. L’equilibrio è ai quattro angoli… del piatto

In conclusione, intrepidi “surfisti del business”, audaci manager in un mondo in cui il significato di “casa” si estende ben oltre le nostre quattro mura domestiche, che ci si trovi nella frenetica Shanghai o sulle alture di Foppolo, perseguite il vostro benessere, con ogni boccone, a tavola e nella vita di ogni giorno. Stabilite una routine per quando siete in viaggio: prendete nota delle vostre difficoltà e delle vostre abitudini. Create un diario che vi permetta di distinguere ciò che vi aiuta a sostenere il carico di una vita in perenne movimento da ciò che invece ne aumenta la zavorra. Dall’esperienza traete una vostra agenda di viaggio, da implementare come routine, ogni volta in cui non siete a casa, per “sentirvi” a casa.