Tradizioni a tavola. Quattro ricette per un menù di Pasqua regionale

La prima tappa è il centro Italia con la torta al formaggio, cucinata per tradizione tra Marche, Lazio e Umbria. Prendiamo ispirazione dalla Sardegna per il primo piatto, con una pasta fresca fatta a mano chiamata pillus. Si continua con l’agnello, carne che storicamente si cucina in molte aree della penisola, e in questo menù-viaggio arriva dalla Lucania, in Basilicata. Concludiamo infine in Campania con la pastiera napoletana. Pronti? Si parte, anzi, si cucina!