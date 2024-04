Yin e Yang a tavola: lezioni di armonia alimentare

Non feci nemmeno in tempo a far accomodare il mio paziente, che lui come un fiume in piena mi rovesciò davanti una quantità di suoni incomprensibili. La mia collega mi tradusse lapidaria: «Il paziente riferisce di sentirsi il “Vento” dentro» . La mia espressione imperturbabile, vi assicuro, non rifletteva i miei pensieri: immaginate il disorientamento nel sentire in una lingua comprensibile un concetto incomprensibile. Ascoltavo l’inglese perfetto della mia collega cinese, ma la mia mente non recepiva il significato. Istanti di panico, battito accelerato, salivazione azzerata… Per un attimo mi ritrovai al liceo, in classe a lezione di greco – ma questa è un’altra storia. Mi limitai a rispondere con estrema noncuranza: «Sei sicura di aver tradotto correttamente?». Mi guardò e annuì, visibilmente perplessa.