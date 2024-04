Quattro consigli per essere più green in cucina

Per questo cerco sempre di ridurre al minimo gli scarti che produco in cucina. E non basta cucinare solo le giuste porzioni, per evitare avanzi. Cerco sempre di utilizzare tutte le parti degli alimenti (almeno quelle edibili). Ad esempio, gli scarti della verdura sono ottimi per preparare in casa il dado per il brodo. Mettete tutto in una padella con un pizzico di sale e un filo d’olio e lasciate appassire lentamente. Quando le verdure sono ben asciutte, lasciate raffreddare e frullate. Versate negli stampini del ghiaccio e congelate.