Tre ricette con i ceci se non vuoi salutare l’estate

Che cosa sono i ceci? Domanda ovvia. O forse no. I ceci sono dei legumi, quindi un’ottima fonte di proteine (perfetta alternativa alla carne, se siete vegetariani, vegani o volete sperimentare con qualcosa di diverso). Al supermercato potete trovarli secchi e, per prepararli, vi basterà mettere i ceci in una bacinella con acqua e lasciarli riposare tutta la notte, poi farli bollire per 2 ore con un pizzico di sale e spezie a vostro piacere. In alternativa, se siete pigri o avete poco tempo come me, potete comprare i ceci precotti che sono pronti all’uso e conservati in un liquido di governo. Vi consiglio di scolarli e sciacquare abbondantemente, perché il liquido in cui sono contenuti è ricco di sale (potete sempre salarli a piacere successivamente). In commercio si trovano anche la farina di ceci, che ci servirà per alcune delle ricette di oggi, oppure la pasta di ceci, una pasta naturalmente proteica, ottima alternativa a quella di grano per chi segue una dieta low-carb e per gli sportivi.