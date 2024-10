Cibo green: conoscete i fichi d’India?

Tipici della fascia mediterranea, questi prodotti vengono consumati regolarmente in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Qui a Bergamo non li ho visti tanto spesso e, in effetti, non li avevo mai assaggiati. Mi sono lasciata incuriosire da questo strano frutto che viene prodotto da una pianta grassa, e ho deciso di acquistarlo. Non conoscendo il prodotto, prima di avventurarmi, ho fatto una piccola ricerca online, che mi ha lasciato molto stupita!