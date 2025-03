Non ci servono altri libri per bambini sull’integrazione, la parità e l’inclusione

Chi sono «I cinque malfatti» protagonisti della storia? Il primo era bucato: quattro grossi buchi in mezzo alla pancia. Il secondo era piegato in due, come una lettera da spedire. Il terzo era molle, sempre stanco, addormentato. Il quarto era capovolto: naso in giù e gambe in su. Il quinto era sbagliato dalla testa ai piedi. I cinque vivono inconcludenti e allegri, finché non arriva “Il Perfetto”, che guarda i malfatti dall’alto in basso, e chiede loro cosa fanno: «Boh. Niente. Sbagliamo tutto», rispondono loro. «Non servite a niente! Siete delle vere nullità!» è la deduzione del Perfetto. L’albo non parla mai esplicitamente di “disabilità”: i malfatti potrebbero essere chiunque: disabili, neuro divergenti o anche semplicemente bambini, non ancora piegati alle logiche dell’utilitarismo adulto. È più un libro sul senso della vita che sulla disabilità in senso stretto, è un libro letterario.