Pippi Calzelunghe, da 80 anni parla scanzonata ai piccoli di temi grandi

Molti personaggi di Lindgren sono dei monelli: «a partire da Pippi, la prima ragazzina protagonista di un libro per l’infanzia ad essere così vivace e così diversa dalle altre raccontate da altri autori fino a quel momento. Prima di lei solo i Giamburrasca potevano farne di tutti i colori, non le bambine» spiega Grüner. Insieme a Pippi poi c’è anche Emil, protagonista del libro omonimo, «un bambino che faceva cose che non venivano viste bene, ma che, una volta cresciuto, è diventato un sindaco che sa lottare per le cose giuste. Un aspetto molto importante è che l’autrice, pur scrivendo pagine sempre scanzonate e spensierate, riesce comunque nell’intento di restituire la realtà della vita ai suoi piccoli lettori: non gli risparmia dolore, ingiustizia o disuguaglianze, pur dando sempre spazio alla speranza. Lindgren parla anche di malattia e di lutto, ma questi momenti vengono affrontati in famiglia in modo positivo e ci sono molte figure adulte – non tutte – capaci e accoglienti».