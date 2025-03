L’avventura estrema di Marco Prosperi che si perde durante una maratona nel deserto racconta anche un po’ di noi

AS: Durante la pandemia ho chiesto a Cosimo di raccontarmi il suo stato d’animo. Come attore, si trovava in un momento di grande incertezza: veniva da anni di spettacoli con grandi compagnie, poi all’improvviso tutto si era fermato. Questo lo ha portato a interrogarsi su chi fosse al di là del suo lavoro: cosa rimane di un attore quando non può più esibirsi? Abbiamo intrecciato questa riflessione con la vicenda di Mauro, perché entrambi hanno vissuto una crisi di identità nel loro percorso. Nel deserto, Mauro non si è perso, ma si è ritrovato. Cosimo, allo stesso modo, ha dovuto attraversare un proprio “deserto” per ridefinire sé stesso.