Il cinema delle origini è (anche) delle donne

La storica e critica del cinema Micaela Veronesi ha dedicato invece buona parte della vita, come racconta in un saggio, alla ricostruzione della biografia e del lavoro di cineasta di Elvira Giallanella. Nata a Roma nel 1885, sappiamo che fondò, nel 1920, la Liana Film, dopodiché le sue tracce cinematografiche si perdono: in un censimento del 1951 risulta impiegata contabile nel settore privato. Della Liana Film, che ha lo stesso nome della nipote di Elvira, è rimasto un unico titolo: «Umanità», un film che celebra la solidarietà e il lavoro come uniche soluzioni per vivere in un mondo di pace. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale.