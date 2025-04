«The Stone Garden», tutta la freschezza di una band di cinquantenni

L’obiettivo di questa sessione è ripassare i brani selezionati per il prossimo concerto in quel di Livigno per cui, ben visibile al centro della sala. È presente il foglio della scaletta ufficiale: ventidue tracce in totale, quasi tutti pezzi originali e qualche cover qua e là in caso di tempi morti da riempire o per tenere alta l’attenzione nei momenti difficili. Jabo da l’attacco del primo pezzo e la band comincia a suonare. Il caos delle fasi di montaggio diventa magicamente ordine, con tutti i componenti della band che suonano in sincrono. Si nota che molti di loro suonano insieme da anni, poiché più che seguire semplicemente la traccia a memoria, tendono a guardarsi a vicenda usando l’uno i movimenti dell’altro come punto di riferimento per entrare nei cambi o per dare l’attacco del ritornello. In tutto questo, a primeggiare è la voce di Klod, acuta e leggermente graffiata come prevede la liturgia del rock. Il primo brano finisce e tutti sono soddisfatti. Togni si gira ridendo verso Jabo e gli dice «Hai fretta stasera?» riferendosi ad un aumento di velocità involontario nel secondo ritornello. Anche Carlo ride «Ricordati che abbiamo cinquant’anni, devi farci respirare un po’».