«Passione Ambiente»: la «WaterWeek» di Uniacque ci porta alla scoperta dell’acqua

Spesso, la variabilità dei tempi di ritorno viene utilizzata da chi non crede nel cambiamento climatico per spingere le proprie idee: «Nel 2024, per esempio, ci sono state delle nevicate molto importanti. I negazionisti le hanno strumentalizzate per affermare che il cambiamento climatico non esiste, che il pianeta non può diventare più caldo se la neve e la pioggia aumentano. Ma non è vero: nonostante qualche evento “estremo”, i ghiacciai si stanno riducendo rapidamente», racconta Lamberti. Che continua: «Chiederemo ai ragazzi se credono che il cambiamento climatico esista davvero e forniremo loro tutti i dati per spiegare di cosa si tratta. Vogliamo contrapporre queste informazioni alle fake news, fornendo ai partecipanti gli strumenti per orientarsi al meglio nella mole di informazioni disponibili. Il problema, a volte, sono i social network, dove sembra che le “bufale” diventino virali molto più facilmente delle notizie verificate. Vogliamo aiutare studenti e studentesse delle superiori a identificare le notizie false e a scegliere influencer e divulgatori esperti, affidabili, da seguire come punto di riferimento per smascherare gli errori in rete».